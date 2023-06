Aitana rompe a llorar en pleno concierto: este es el motivo

Y es que, cuando la cantante se dispuso a tocar su exitoso 'Vas a quedarte', no pudo evitar emocionarse y rompió a llorar. Aitana intentó continuar cantando, pero al ver que no le salía la voz, bajó el micrófono y miró a su público. La exconcursante de 'Operación Triunfo' se mordió el labio y respiró hondo intentando serenarse para poder hacer el estribillo de su emotiva canción. Y aunque no logró alcanzar la nota a la que nos tiene acostumbrados, sí pudo terminar su canción con un tono muy cercano y dulce. Fue la propia Aitana la que después publicó este íntimo y sentimental momento en sus stories así como otros momentos del concierto que grabaron sus incondicionales fans.