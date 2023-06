¿Aitana y Sebastián Yatra han roto? Se desvelan las claves de la ruptura

Lo cierto es que Sebastián Yatra y Aitana nunca han confirmado su relación ni han hablado sobre ellos. Lo más cerca que han estado ha sido cuando ella estuvo el pasado 9 de junio en el programa de David Broncano, ‘La Resistencia’, y este le preguntó cuántas relaciones sexuales había tenido en el último mes. Fue entonces cuando Aitana respondió: "No tantas, justamente este último mes, no. No tantas, es que no he visto a... Es que, qué te cuento”. Después añadió “Ha habido poco, este último mes ha habido menos. Es que hay veces que no lo ves porque está en otras partes”.