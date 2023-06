La verdad sobre la polémica en TikTok por los precios de las entradas del concierto de Aitana

La publicación empieza con Helena explicando que su hija de 9 años es muy fan de Aitana, pero que cuando iba a comprar dos entradas para verla en directo, se dió cuenta de que los precios de los tickets eran prohibitivos. "Mi hija es muy fan, pero cuando digo muy fan es que en el coche solo se escuchan 'Las babys', 'Mariposa' y 'Teléfono'... por lo consiguiente yo también soy fan, no me queda otra, y claro, han salido a la venta las entradas y la más barata, ¡son 118 euros!, aquí, en una esquina del Palau de San Jordi. Y ahí, no se ve nada, (...) y claro, ella quiere ir abajo, donde está todo el mundo, porque se cree que la va a tocar... pero es que hay entradas de 816 euros, que yo me alegro mucho por ella de que le vaya tan bien a una chica joven y española. Pero con 9 años que tiene mi hija, gastarme 250 euros en unas entradas me parece excesivo, sobre todo arriba donde no veremos nada. A ver cómo se lo digo que no voy a ir... es el mes que peor me viene gastarme 250 euros", finaliza la influencer.