Rosalía se enreda en Coachella con el vestido semitransparente del que es imagen

Coachella 2023 no ha hecho más que empezar y ya no se habla de otra cosa. No solo las tendencias de moda y los looks de las 'celebrities' más aclamadas tienen las redes sociales revolucionadas, sino que actuaciones como la de Bad Bunny o Rosalía ya son completamente virales (y aplaudidas). Fue el pasado sábado cuando Rosalía se estrenaba en el escenario del Empire Polo Club con una actuación que rozaba la perfección. Y decimos rozaba porque, si hay algo negativo que sacar de esta actuación impecable, fue el estilismo que lució la catalana. Y es que así lo ha expresado ella a través de las redes sociales.