Aitana cuenta como vivió la 'venganza de Moctezuma' que sufrió en México: "Me puse muy mala"

"¿Habéis visto el vídeo ese de la diarrea en el avión? Pues casi. Que conste que esa persona no fui yo", ha explicado Aitana entre risas, justo antes de que Pablo Motos insistiera para que añadiera más detalles sobre cómo había vivido este episodio. "No te voy a hablar de eso. No seas así. Sabes que luego los titulares van por ahí. No voy a hablar de la diarrea. Sólo puedo decir que estuve mala como cuando alguien come algo que no le sienta bien", zanjaba la responsable de éxitos como Las babys.