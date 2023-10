Continúan las críticas al concierto de Aitana por ser “demasiado sexy”

La última en sumarse a estas críticas ha sido la periodista Patricia Pardo, que en el programa 'Vamos a ver' dijo lo siguiente: "A mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujera este tipo de bailes en la alfombra de mi casa, por ejemplo. Esto no es pornografía, pero hipersexualización de la infancia, sí. Una cosa es que lo consuma una persona mayor de edad o un chico o una chica de 16 años, pero para mí, en una fase infantil esto no es aconsejable. A mí no me gusta", sentenció la popular periodista.