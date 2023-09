Vídeo viral: un padre de una fan llama "asquerosa" a Aitana y su reacción nadie la esperaba

Volviendo a su paso por 'El Hormiguero', la noche le fue de maravilla a Aitana, que aprovechó para contarle a Pablo Motos muchos detalles de su nuevo trabajo así como otros más personales, como la terrible experiencia que tuvo durante un viaje a México, donde padeció el mal de Moctezuma. "No te voy a hablar de eso, Pablo. No voy a hablar de la diarrea. Sólo puedo decir que estuve mala como cuando alguien come algo que no le sienta bien", explicó la joven. Sin embargo, hoy nos hemos enterado de un incidente que Aitana tuvo cuando estaba llegando a los estudios donde se graba 'El Hormiguero', ya que en la puerta la esperaban un gran grupo de seguidoras, muchas de ellas acompañadas de sus padres. Y fue con uno de ellos con el que la cantante tuvo un encontronazo por faltarle al respeto.