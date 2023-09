¿Es saludable para las cantantes marcarse un Bizarrap y desvelar los trapos sucios de sus relaciones?

Por su parte Judith Mesa, terapeuta del Método TUaTU y experta en Vivofácil, considera que hay que analizar si lo hacen por venganza o por empoderamiento. “Mi opinión es que cuando lanza la primera canción de Shakira, se puede entender que la primera fase del duelo, la de la negación de la situación y la del shock, ya la había superado y que estaba viviendo la segunda, que corresponde a la ira. La rabia y la ira dominaron la letra de su canción, haciendo uso de forma terapéutica de expresar sus emociones, desahogarse y canalizar a los cuatro vientos su enfado arremetiendo contra su ex pareja y contra el entorno del mismo, dejando entrever la envidia y los celos”, señala. Sin embargo, matiza que después de unos meses, cuando vemos otra canción con las mismas referencias, ya da que pensar. "No deja de ser un negocio muy rentable para la cantante, por lo que la pregunta es si hablamos de un negocio o de un duelo no superado. Si lo que pretende es demostrar que lo ha superado, no es el caso, ya que en una de las canciones, denota que echa de menos a su ex y en la última, manifiesta claramente crítica, rebeldía y venganza”, advierte.