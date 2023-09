El orden en el que debes escuchar el disco de Aitana para entender su historia con Sebastián Yatra (y Miguel Bernardeau)

Según explica Palao, la historia comenzaría con ‘Formentera’, que sería una especie de ‘flashback’ sobre lo bien que le iba con Miguel. Después iría el título del disco, ‘Alpha Intro’, casi a modo de título. En tercer lugar, el experto coloca ‘2 extraños’, que reflejaría esos momentos de crisis y ruptura de la pareja. A continuación, llega ‘Dararí’, que mostraría esos momentos posteriores al final de la relación, en los que Aitana culpa al ego (¿de Miguel?). Sus mensajes no quedan ahí porque en ‘Ella bailaba’, en uno de los versos cuenta que «ya no quiere ser actriz, con él, ella no es feliz» (que podría hacer referencia a su participación en la serie, ‘La Última’). En sexto y séptimo lugar, tendríamos que escuchar ‘Otra noche sin ti’ y ‘Pensando en ti’, donde se expresa el mismo sentimiento de resignación que vive en esa fase en la que, finalmente, acepta que se ha terminado e, incluso, es capaz de recordar los momentos felices, ya sin tanto rencor. Una vez recuperada, tocaría volver a salir con ‘Las Babys’, para después terminar ‘En el coche’ con alguien (el periodista apunta a que podría ser Yatra). A partir de este momento, según su teoría, el disco contaría su relación con Sebastián, empezando con ‘Mi amor’, para seguir con ‘AQYNE’ en la que confiesa que ya no se acuerda de su ‘ex’. Tras estas, llega el momento de ‘Los Ángeles’, donde explica que se ha enamorado de esa nueva persona y que, además, esto era algo inevitable. Ya con los sentimientos a flor de piel, Aitana dedicaría a Yatra ‘The Killers’, donde cuenta lo bien que están juntos. Pero, si hacemos caso a la interpretación del experto de ‘24 rosas’, podría haberse planteado dar una segunda oportunidad a ¿Bernardeau?. El broche de oro a esta historia lo pone ‘Luna’, una bonita balada en la que declara que, por fin, todo encaja.