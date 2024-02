¿Quién es Biel Juste? Todo sobre el nuevo novio de Aitana

Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Barcelona y forma parte junto a su socio de la lista de Forbes 30 Under 30 ya que, desde que crearon la marca en el 2019, esta no ha dejado de crecer. Sus piezas se han vendido ya en 120 países, facturaron más de 4 millones de dólares en ingresos en 2022 y dicen desde la publicación que la empresa está valorada en casi 22 millones de dólares. "Nuestra misión ha sido clara desde el día 1: revolucionar la industria de la joyería creando la marca más importante que ofrezca la solución que la mayoría de los hombres buscan y no encuentran", escribió Juste en una publicación en su perfil de Instagram en la que contaba sus inicios en el mundo empresarial.