Hiba Abouk impacta en los Premios Goya 2024 con escote tendencia y 'wet look'

Si hay algo que nos gusta de los Premios Goya, además de conocer los ganadores de cada una de las categorías, es la alfombra roja. La Feria de Valladolid acoge esta 38ª edición de los galardones más pretigiosos de nuestro país y los rostros más conocidos de la industria cinematográfica ya han llegado para pasar por el 'photocall'. Entre rostros conocidos como Penélope Cruz o Aitana Sánchez-Gijón, también hemos podido ver a Hiba Abouk.

La actriz ha lucido un impresionante vestido de Fendi Couture en un favorecedor color marrón chocolate. Una pieza que ha conseguido elevar más aún gracias a su 'beauty look', un maquillaje de la mano de Dior y María García en el que se ha priorizado una piel llena de 'glow' y unas cejas marcadas para resaltar su mirada.

/ Gtres / Gtres

Para ponerle el broche final perfecto, la actriz ha escogido un impecable conjunto de joyas de Cartier formado por una gargantilla y unos pendientes brillantes.

Hablamos con Hiba Abouk en los Premios Goya 2024

¿Cómo te encuentras? ¿Cómo afrontas la noche de hoy?

Me encuentro muy bien, muy feliz de estar aquí en Valladolid apoyando al cine español y a todos mis compañeros.

Los Premios Goya, además de ser una de las citas más importantes del cine español es un momento en el que se presta mucha atención a la moda, ¿qué destacarías tú de esta alfombra roja?

Es una cita importante con la moda porque todos intentamos llevar nuestras mejores galas. Es importante prepararse y elegir bien para defender lo que quieres contar. Es un momento también para defender, además del cine, la moda, que también es un arte.

La última vez que pudimos verte en unos Goya fue en el 2021 con un precioso vestido rosa de Giambattista Valli. ¿Qué diferencias hay entre la Hiba de hoy y la de entonces?

/ Carlos Alvarez

Esos últimos Goya fueron muy especiales, fue una suerte y un lujo contar con ese vestido. En ese momento acababa de ser mamá y me acompañaba mi hijo a los Goya. En esta ocasión tengo dos niños, aunque no me han podido acompañar. La diferencia es que ahora soy una mujer mucho más madura, con un poquito más de experiencia y a la que le han pasado muchas cosas, tanto buenas como malas, pero todo es un aprendizaje. Estoy aquí para defender otro vestidazo, esta vez de Fendi Couture y estoy muy contenta de llevarlo.

¿Qué edición recuerdas con más cariño? ¿Por qué?

Una de las ediciones que recuerdo con más cariño fue cuando me tocó entregar un premios. Ahí es cuando sientes la energía, la ilusión y la alegría del que lo recibe y fue un momento muy especial.

¿Qué nos puedes contar de tu look de hoy?

Para mi look de hoy tenía muchas opciones maravillosas, pero al final me he decantado por un Fendi Couture de Kim Jones, porque el color que tiene me apasiona, porque él me apasiona y me parece un creador espectacular. Es elegante y discreta al mismo tiempo, para apoyar al cine español desde el compañerismo y con todo mi corazón.

Cada vez que pisas una alfombra roja o un photocall te cuelas en las listas de mejor vestidas. ¿Te dejas aconsejar para esos looks de las grandes ocasiones?

Me dejo aconsejar siempre porque tengo muchos amigos en el mundo de la moda. Es verdad que casi nunca he tenido estilista porque me encanta la moda, la sigo muy de cerca y normalmente sé lo que me quiero poner y de quien quiero ir vestida. Pero en esta ocasión me he dejado aconsejar especialmente de la estilsima Alba Melendo, que me ha ido aconsejando y conociendo hasta al final optar por esta opción.

/ Carlos Villarejo

Si entramos en tu vestidor, ¿qué nos sorprendería?

De mi vestidor os sorprendería la cantidad de cosas básicas que tengo, puedo tener veinte vaqueros, miles de camisetas blancas o negras y jerséis en colores sencillos. Pero si hay algo sorprendente es mi colección de zapatos, tengo zapatos de todos los colores, alturas y modelos. Luego voy en zapatillas todo el día, pero los reservo para ocasiones especiales porque necesito hacerlos míos. No me gusta que me presten zapatos para una ocasión especial. Noticias relacionadas Los mejores vestidos de la historia de los Premios Goya Las mejor y peor vestidas de los Premios Goya 2024

¿Como definirías tu estilo? ¿Te sueles atrever con las tendencias del momento?