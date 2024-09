El lado más desconocido y personal de Inés Hernand: su nula relación con sus padres, su pareja, su difícil infancia...

Su presencia en la cadena pública viene de lejos y no ha pasado inadvertida. Además de conducir el espacio Gen Playz que emitía hasta 2023 la plataforma juvenil Playz de RTVE, presentó las semifinales del Benidorm Fest, donde fue muy aplaudida, y copresenta junto a Mercedes Milá el programa 'No sé de qué me hablas', en La 1. No obstante, su momento más mediático llegó en la alfombra roja de los Premios Goya 2024, donde provocó un cataclismo de críticas por, entre otras cosas, su vocabulario escatológico (habló de pedos, pis y se tiró un eructo), su cuestionable trato a algunos de los actores y actrices de la gala (tras hablar con Silvia Abascal reconoció ante la cámara, con naturalidad, que no tenía ni idea de cómo se llamaba) o su trato de favoritismo con Pedro Sánchez (a quien, sin embargo, apodó 'Perro Sánchez').