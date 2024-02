Cinco frases de Inés Hernand en la alfombra roja de los Premios Goya que desataron la polémica

La naturalidad con la que la presentadora eructó sobre el micrófono ("Un eructo me tiré con un profundo sonido porque ya lo tenía que echar") o, poco antes, la confesión de que quería expulsar "un gas" (esto lo repitió hasta en dos ocasiones) provocado, supuestamente, por los nervios del directo constituían, supuestamete, chascarrillos que muchos tacharon de soeces y fuera de lugar. También sorprendió su "chiques, creo que me he hecho un poco de pis, no es brome", que fue tachado de "innecesario" por muchos.