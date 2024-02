Inés Hernand: su trayectoria, su difícil infancia, su nula relación con sus padres, su pareja...

Directa, gamberra, divertida, políticamente incorrecta, atrevida (atrevidísima) y experta en manejar una nueva jerga Gen Z salpicada de anglicismos, tacos trendy y lenguaje inclusivo (lo put* mejor, chiques, bromes, servir coñ*, PEC) que la han convertido en referente de una nueva comunicación que las cadenas deseosas de renovarse y alcanzar públicos más jóvenes miran con deseo. Así es Inés Hernand (nacida Inés Hernández), la comunicadora de 31 años que, en los últimos meses, se había convertido en una de las presentadoras 'icono' de RTVE (además de conducir el espacio Gen Playz que emitía hasta 2023 la plataforma juvenil Playz de RTVE, presentó las semifinales del Benidorm Fest, donde fue muy aplaudida, y copresenta junto a Mercedes Milá el programa 'No sé de qué me hablas', en La 1) y cuya actuación este sábado en la alfombra roja de los Premios Goya provocó un cataclismo de críticas por, entre otras cosas, su vocabulario escatológico (habló de pedos, pis y se tiró un eructo), su cuestionable trato a algunos de los actores y actrices de la gala (tras hablar con Silvia Abascal reconoció ante la cámara, con naturalidad, que no tenía ni idea de cómo se llamaba) o su trato de favoritismo por Pedro Sánchez (a quien, sin embargo, apodó 'Perro Sánchez').