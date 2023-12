Marina Riverss: "Si no tienes una buena salud mental, no puedes dedicarte a las redes"

Tiene casi dos millones de seguidores en Instagram, más de siete en TikTok y supera el billón de 'likes' en esta red social en la que empezó "por aburrimiento". Sin embargo, Marina Riverss tiende a despersonificar los números, "para disfrutar de la gente que se toma tiempo en escribir y en comentar". Marina Rivera Saldaña, más conocida como Riverss, tan solo tiene 21 años, pero la edad no le impide soñar por todo lo alto. Se dedica a las redes sociales desde hace no tanto tiempo, pero el suficiente para ser consciente de lo extenso que es este mundo, la cantidad de odio y 'hate' que hay y la importancia de tener los pies sobre la tierra.

Estudia Derecho y Economía y aunque le encantaría dedicarse a ello en un futuro, a corto plazo quiere desarollar su carrera en el mundo de la televisión. Riverss es una fuente inagotable de energía y un ejemplo de trabajo y constancia. Así lo demuestran los grandes proyectos en los que está sumergida- como ser la nueva embajadora de la plataforma 'online' Miravia- y en los que pretende serguir sumerguiéndose hasta que la gente deje de elegirla.

¿Qué nos puedes contar de la nueva campaña de Navidad con Miravia

Es un anuncio muy navideño, muy emotivo que te cuenta la importancia de conocer a la gente que queremos y que nos apoya cada día. Esto nos ayuda a hacer mejores regalos y a disfrutar más juntos de la Navidad.

¿Qué significa para ti trabajar para una marca como esta?

Fue una ilusión muy grande. Aunque llevo bastante tiempo dedicándome a la publicidad, nunca había hecho una campaña tan grande, con tanta exposición y tanta repercusión. ¡Han empapelado todo Madrid! Estoy súper feliz y es muy fácil trabajar con ellos.

¿Hay algún producto que esté en tu 'wishlist' que podamos conseguir en Miravia?

Hay unos polvos matificantes de la marca Hawaiian Tropic que vienen con su propia brocha y tiene protección solar de 30. ¡Creo que me he comprado cuatro ya!

¿Cuando supiste que te querías dedicar a las redes sociales?

Realmente no eliges dedicarte a esto. Lo bueno de esta profesión es que es muy democrática, la gente te elige o no te elige. Yo empecé a crear contenido por casualidad, por aburrimiento y con el tiempo me di cuenta de que se podía convertir en una profesión y en una fuente de ingresos.

Dedicarse a las redes ya es una trabajo como otro cualquiera, pero trabajar con estas herramientas también es un arma de doble filo, ¿cómo crees que puede hacerse un buen uso de ellas?

Yo creo que tanto Internet como las redes sociales son una fuente de conocimiento extensísima. Creo que se puede aprender mucho. Mi consejo para los más pequeños sería que dejen que sus padres lleven un seguimiento de lo que consumen en Internet.

En TikTok puedes encontrar contenido de todo tipo (arte, cocina, literatura), y si acompañas a tu hijo en el tiempo que esté disfrutando de las redes sociales, puedes hacer que se interese por contenidos que le aporten algo.

¿Cómo gestionas las grandes cifras de seguidores y 'likes'?

Llega un punto que empiezas a despersonificar los números. No llegas a ser plenamente consciente de que seis millones de personas estén viendo un vídeo tuyo, eso da mucho vértigo. Yo tiendo a deshumanizar esas cifras y disfrutar de esa gente que te da 'feedback', que se toma tiempo en escribirte y a comentarte, que al final es mucha menos gente. Así no siento tanto vértigo cuando pienso en esos números.

Dentro de esos números, por desgracia siempre hay 'haters'. ¿Qué opinas de ellos?

Yo soy súper 'hateada', lo tengo asumido. Pero me río mucho de mí misma, de los 'memes' que me hacen, y eso me parece muy positivo. Las críticas constructivas son las que me ayudan a aprender y a mantener los pies sobre la tierra. En cuanto a las críticas destructivas, procuro no perderme en ellas y que no me afecten. Pero creo que si no tienes una buena salud mental no puedes dedicarte a esto.

A pesar de ese odio y de los malos comentarios, ha habido momentos como en 'La Velada' de Ibai de este año en los que has recibido más apoyo que nunca. ¿Qué balance haces?

Eso fue increíble, no se lo esperaba nadie. Pero es la verdadera muestra de que muchas veces nos obcecamos mucho en el odio y en los malos comentarios cuando, en realidad, tengo mucha gente que me apoya y que me quiere, y eso es una motivación muy grande. Hay madres que me han hablado para contarme que a sus hijas les hacen 'bullying' en el colegio y, cómo ven que yo puedo con esa situación, les animo para ver que ellas también pueden superarlo. Y eso es lo que me ayuda a seguir haciendo lo que hago.

Las únicas personas que nos pueden definir somos nosotros mismos, nunca gente que no nos conoce.

Hace tan solo unas semanas has recibido el Premio GenZ 2023. ¿Crees que se os está empezando a valorar como merecéis?

Llevamos ya un tiempo en bastante valor. Creo que es un sector complicado, porque somos muy diversos. Puede que nos dividamos en 'youtubers', 'streamers', 'tiktokers', pero no hacemos nada parecido. Pero ahí está lo bonito, somos un sector súper diversificado y aunque los 'tiktokers' no estamos aún muy reconocidos, los otros grupos ya están aceptadísimos por la sociedad y muy valorados.

¿Siempre recibiste apoyo y comprensión por parte de tu familia?

Mis padres al principio no entendían nada. Cuando les dije que me iban a pagar por dedicarme a esto me tomaban por loca. Luego vieron que sí que era así y empezaron a investigar y a entender cómo funcionaba este mundillo. Ahora son mis mayores fans, ven todo lo que publico, las entrevistas, todo. No puedo tener más suerte, siempre me acompañan, me aconsejan e incluso yo necesito muchas veces su aprobación. Eso sí, también me ponen los pies sobre la tierra y me recuerdan quien soy.

Preferiría estar en un bar cutre en Móstoles con todos mis amigos que en el mejor hotel al otro lado del mundo sola

¿Hasta dónde crees que puedes llegar? ¿Cómo te ves de aquí a unos años?

Mis padres me han recalcado siempre que esta profesión es efímera. Yo solo llevo tres años y mucha gente lleva diez o doce años dedicándose a las redes sociales, pero aún así pienso que se puede acabar en cualquier momento. Pero, igual que un puesto de trabajo en cualquier empresa. Como he dicho antes, es una profesión muy democrática, si la gente te deja de elegir, se acaba.

Creo que es una profesión que te puede durar más o menos, pero que tiene mucha diversificación y muchas otras ramas por las que puedes salir. Hay muchas maneras de vivir de las redes, pero de una forma más indirecta. A mi personalmente me está costando mucho la exposición, vender tu vida es agotador y eso es lo que peor llevo. Hay veces que estás muy lejos y que te sientes muy solo. Yo siempre digo que preferiría estar en un bar cutre en Móstoles con todos mis amigos que en el mejor hotel al otro lado del mundo sola. En unos años me gustaría dedicarme al mundo del Derecho, tener mi propio bufete de abogados y que las redes se quedasen en un 'hobbie'.

¿Algún proyecto futuro que nos puedas desvelar para este 2024?