Marina Riverss: "Mis padres son mi inspiración"

¡A mí me sorprende que te sorprenda! Es broma. Sinceramente, no estoy segura, sería muy interesante poder preguntar a las personas que me siguen. Lo bueno de las redes sociales es que son democráticas, los usuarios deciden a quien seguir y a quien no. Si tuviera que apostar, lo haría por haberme mostrado tal cual soy. Tener éxito en las redes sociales creo que necesita una combinación de constancia, habilidades de comunicación y una pizca de suerte.