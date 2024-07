Hiba Abouk, irreconocible: su radical cambio de look para un fin de semana con Álvaro Muñoz Escassi

Solo dos días antes del evento salió a la luz la ruptura del jinete con María José Suárez, con quien mantenía una relación desde hacía tres años. "Os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos”, explicó la presentadora en sus redes sociales. Poco después Álvaro confirmó la noticia asegurando que no había habido terceras personas implicadas en su separación y que van a seguir manteniendo una relación cercana y de amistad.