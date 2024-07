Todas las mujeres en la vida de Álvaro Muñoz Escassi

Empezamos por el final. María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron hace más de 20 años pero solo como amigos, según contó la modelo sevillana en alguna entrevista. "Siempre que nos veíamos había atracción y química, pero no esperaba que llegase el momento en el que me enamorara de él. Nunca nos escondimos, pero las primeras veces que nos fotografiaron era muy pronto para hablar de lo nuestro". Una amor que parecía que iba viento en popa hasta que, hace solo unos días, María José Suárez anunciaba públicamente que su relación con el jinete se había "acabado" tras tres años juntos. "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita pero, como siempre, me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos", aseguró la modelo.