¿Siguen juntos Kylie Jenner y Timothée Chalamet? Esta es la fotografía que lo explica todo

Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron vistos juntos por primera vez en público durante un concierto de Beyoncé en Los Ángeles el verano pasado. Se trataba de su primera aparición como pareja, lo que despertó un gran interés, especialmente porque surgió tras meses de especulaciones sobre una posible relación entre la fundadora de Kylie Cosmetics y el actor, nominado al Oscar en 2018 por 'Call me by your name'. Pero ha sido ahora, muchos meses después, cuando la prueba de que siguen felices y enamorados ha visto la luz.