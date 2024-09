Este es el motivo por el que Victoria Federica tiene cicatrices en sus piernas

Pablo Motos sacó a relucir uno de sus hobbies más secretos: quitarse las costras de las heridas: "No puedo tener costras y me las arranco. Tengo las piernas llenas de cicatrices, tardan muchísimo en curarse pero me da igual". De hecho, a Vic se le escapó hasta un taco cuando le sacaron este tema y soltó por lo bajo un 'No me jodas'.