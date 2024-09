El impactante cambio físico de Marta Pombo tras dar a luz a sus mellizas

“Mi tripa era de dimensiones enormes; echo de menos lo guapa que me sentía, cómo me miraba la gente de bonito al ver esta majestuosidad… Estos días intento no ver muchas fotos mías embarazada porque me pongo a llorar”, ha confesado. Sin embargo, se mantiene positiva y feliz por, al fin, tener reunidas a sus tres niñas. “Dar vida es tal milagro y tal regalo que ¡qué todo sea esto!”, ha concluido.