El motivo por el que María Pombo se ha sometido a un tratamiento estético tras su segundo embarazo

"Me he propuesto volver a cuidarme la cicatriz de la cesárea. Tengo adherencias en un extremo de la cicatriz", ha contado. "Que aparte de ser incómodo, estéticamente me hace una doble tripa que no me gusta", confesaba en sus 'stories' de Instagram. Y sí, ya sabemos que a María le encantaría tener algún hijo más todavía, así que puede que le ocurra lo mismo al tener esa zona debilitada por la cicatriz, aunque ya sabemos que esto no es técnicamente necesario, pues siempre se intenta que los bebés nazcan por parto natural.