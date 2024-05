Así es el primer vestido de novia de Marta Pombo que no habías visto (y que está rebajado)

Para la ocasión, apostada por un vestido midi con una abertura delantera de estampado de flores de lavanda. ¡Menuda fantasía! Luis Zamalloa iba con un 'look' que podría llevar para irse a tomar algo con amigos, muy sencillo: pantalones chinos de color beige y camisa azul turquesa. Pues bien, el diseño del vestido de cuello mao de la boda civil de Marta Pombo lo firma Name the Brand.