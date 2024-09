Marta Pombo rompe a llorar en redes por una de sus mellizas (ingresada en la UCI): "No entiendo qué hago aquí con una sí y otra no"

"Esta mañana daba gracias a mi cuerpo por estár haciéndolo tan bien", confesaba Marta Pombo en 'stories' antes de entrar a quirófano. "He roto aguas esta mañana, súper tranquila y como si la película no fuese conmigo!", comentaba con sus seguidores. Desde luego, siempre ha compartido con sus seguidores todos los detalles del embarazo y esta vez no podía ser menos.