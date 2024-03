Ester Expósito vuelve a sorprender con un dos piezas en color blanco que es pura tendencia

No pasa un solo día en el que Ester Expósito no sea noticia. Tras el revuelo causado con la dedicatoria de una canción con su nombre por parte de Dani Martín, la actriz española se encuentra ahora centrada en su trabajo y está en México promocionando su nueva serie, 'Bandidos', una producción de Netflix ambientada en el Caribe mexicano sobre un grupo de bandidos que trata de recuperar un viejo tesoro. En la serie, que verá la luz el próximo 13 de marzo, Ester Expósito se mete en el papel de Lilí y, como curiosidad, en el reparto le acompaña, entre otros nombres, su ex, Nico Furtado, con el que mantiene una buena relación.