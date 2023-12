El mejor look en la vida de Esther Expósito

Si hay algo que le funciona a Ester Expósito a la hora de posar sobre una alfombra roja parece ser que son las aberturas, las siluetas sinuosas, los brillos en cualquiera de sus formatos y los escotes más atrevidos. Sus looks suelen ser siempre explosivos y cargados de sensualidad y en la última entrega de los premios GQ Men of the year así ha vuelto a dejarlo claro.