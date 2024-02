Dani Martín desconcierta a las redes con una canción dedicada a Ester Expósito: así es su letra

Se trata de las referencias que el artista hace en la letra a Ester Expósito, flamante protagonista de las primeras temporadas de la serie 'Élite'. "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito", comienza el fragmento más controvertido. "Que no la conozco en persona y me tiene loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena La Foto del Canto [entendemos que el tema 'Una foto en blanco y negro' de El Canto del Loco] y se ha puesto a bailar", continúa.