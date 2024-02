Dani Martín reaparece en redes sociales con este irreconocible cambio de look

Sin embargo, esta no es la primera vez que el ex cantante de 'El canto del loco' cambia sorprendentemente de look. En 2022, y aprovechando el inicio de su gira, ‘Qué caro es el tiempo’, Dani Martín dejó boquiabiertos a sus fans, luciendo un pelo corto coronado con una cresta, y todo ello en color amarillo. Tras publicar esta imagen, el propio Dani reflexionó en sus stories, dejando entrever que este cambio venía motivado porque es algo que "he querido": "Sigo teniendo esos impulsos de juventud, de libertad. Llevo toda mi vida haciendo aquello que me ha movido por dentro. Y siendo como he sentido y como he querido".