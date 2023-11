Así fue la improvisada aparición de Amaia Montero en el concierto de Manolo García

Los últimos años no están siendo nada fáciles para Amaia Montero. Desde finales de 2022, la salud de la artista ha preocupado a sus fans, especialmente a raíz de la publicación de un inquietante ‘selfie’ en blanco y negro y donde la cantante aparecía muy seria y desmejorada. A su lado, un alarmante mensaje que decía: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?" Aquella fotografía, que más tarde desapareció de su Instagram, puso el foco sobre el estado de salud mental de la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh, que fue ingresada en una clínica tras el suceso. Este pasado verano conocíamos también que había sido operada de una mano, lo que la había llevado a la UCI tras una serie de complicaciones.