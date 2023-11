Dakota Johnson revela cómo su pareja, Chris Martin, le ayuda a lidiar con la depresión

La actriz, que mantiene una relación sentimental con el cantante británico desde 2017, continuó explicando su batalla personal: "Creo que la mayoría de las veces hablo sobre la depresión o la ansiedad de una manera muy autodespreciativa. Tal vez es más fácil mirarlo frente a frente y colocarme la máscara de la comedia. Cubrir mi dolor o ansiedad en la comedia es una herramienta de toda la vida y no creo que sea algo malo. Funciona. Me ayuda porque a veces, si no me río, lloro". En otra parte del discurso, Dakota explicó que "lo más importante que he aprendido sobre la depresión es a aceptar que nunca hay una respuesta inmediata, que nunca hay un final inmediato".