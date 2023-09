La inesperada reaparición de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh

No ha sido una época fácil para Amaia Montero. Desde finales de 2022 la salud de la artista ha preocupado a sus fans; y con razón. Fue entonces cuando publicó un inquietante ‘selfie’ en blanco y negro donde aparecía muy seria y desmejorada, junto a un alarmante mensaje que decía: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.