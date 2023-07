Amaia Montero, ingresada en la UCI tras una operación

Aquella no fue la primera vez que Amaia Montero protagonizaba un episodio similar. Hace unos años, se despidió de las redes sociales con palabras como "ahora solo necesito curarme", que hicieron sonar todas las alarmas. Su retiro vino poco después de la publicación de su single en solitario 'Nacidos para creer' en el que se entonaba estrofas como "hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada", "otros juran que bebo y que en persona no valgo nada", "que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros" o "si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, a qué me atreví o qué nunca haré". Toda una declaración de intenciones con la que, entre otras cuestiones, hacía referencia al enfrentamiento público que tuvo con Malú por asegurar que esta le había llamado "gorda" en televisión.