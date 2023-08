Amaia Montero reaparece en redes tras su ingreso en la UCI

Hace menos de un año, nos sorprendía una foto que publicaba Amaia Montero en su cuenta de Instagram, un 'selfie' que generó una oleada de comentarios en las redes sociales, tanto por parte de otros famosos y compañeros de profesión como de sus fans. Se trataba de una fotografía en blanco y negro donde la ex vocalista de la Oreja de Van Gogh aparecía muy seria y desmejorada, y con un alarmante mensaje que decía: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Una imagen que después eliminó de sus redes, pero que circuló por todos los medios de comunicación.