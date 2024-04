Todas las parejas de Rosalía

Les presentó el productor Dano en 2016, cuando Rosalía era todavía una completa desconocida pero C. Tangana comenzaba a despuntar en los circuitos alternativos del pop, el rap y trap. De hecho, muchos conocieron a la catalana gracias a los singles que grabó con Antón (nombre e C. Tangana): 'Llámame más tarde' y 'Antes de morirme'. Fruto de su colaboración surgió el amor, que duró dos años, hasta 2018, y que dejó cenizas. De hecho, la aparición un año después de unas fotos románticas del artista con Berta Vázquez provocó una publicación ¿despechada? de Rosalía en Instagram. "Cuando tu ex se está ahogando", publicó con una viñeta en la que una mano, en lugar de ayudar a otra mano que se va hundiendo en el mar, choca 'los cinco', una señal de alegría y buen rollo.