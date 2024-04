Rosalía y su look más impactante con el 'pecho al descubierto' en Los Ángeles

Rosalía no solo logra conquistar al mundo entero con su música, sino que también lo hace diariamente con sus propuestas estilísticas. Su estilo atrevido y su actitud desenfadada la convierten en todo un referente de moda. Y su último look no ha sido menos. La catalana ha sido fotografiada por las calles de Los Ángeles con un look que se aleja de lo discreto y lo sencillo y que se adentra en el mundo de las tendencias (en su versión más atrevida).