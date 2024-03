Rosalía lanza (y agota) una camiseta con dardo a Rauw Alejandro incluido

Dicha camiseta no cuenta con la imagen de Rosalía, sino que cuenta con la imagen de un chihuahua y la siguiente frase: "Sé que tú no me has olvidao", que pertenece a la canción 'Candy', del disco al que hace homenaje, y que podría tratarse perfectamente de una indirecta (muy directa) a su ex, Rauw Alejandro.