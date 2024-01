Las primeras declaraciones de Rauw Alejandro sobre Rosalía tras su ruptura

Ahora que Rosalía parece haber empezado a salir con el actor Jeremy Allen-White, Rauw Alejando se ha sentado junto al youtuber Vicente Chente Ydrach para tener una charla sobre lo que supuso para él haber compartido su vida con la cantante de Motomami. "Nunca lo había vivido, fue la primera vez que me pasaba algo así, y fue fuerte. Van pasando muchas cosas a la vez y uno no está preparado, no hay una enseñanza sobre eso", ha confesado el músico, quien no ha dudado en hablar sobre lo mucho que le afectó todo lo que se publicó sobre él: "El mundo hoy día, lo que son los medios, se van al garete, el TikTok, la prensa amarilla, se inventan cualquier noticia y te ponen un titular. Te dicen la verdad en las palabras pequeñitas, pero la gente siempre lee el titular, y tiene mucha fuerza, porque es como que lo que dice el titular es lo que pasó, y no leen", explica.