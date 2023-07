Rauw Alejandro confirma su ruptura con Rosalía “hace meses” y estas evidencias desmontan su teoría

Rauw Alejandro ha terminado explicando que el motivo por el que ha decidido no mantenerse al margen de las informaciones es el de evitar ensuciar su romance con Rosalía: “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.