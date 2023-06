Rauw Alejandro recrea el día a día de Rosalía: así ha sido su actuación magistral

Si pensábamos que lo habíamos visto todo, no cabe duda de que nos equivocábamos, porque de ser así no nos habría sorprendido tanto un vídeo que se hizo viral en el que la autora de 'Malamente' se ponía en la piel de su pareja, equipada con una peluca azul, color que este ha escogido en alguna ocasión para su cabello. "Yo siempre estoy 'ready'; tú te tardas 30 horas. Me voy a comprar algo sencillo... un Ferrari", parodió entonces la cantante, que quiso así bromear con el acento y las ocurrencias de su pareja.