Las tres revelaciones de Rosalía y Rauw Alejandro en su primera entrevista conjunta

La cantante ha revelado que estaba pasando por una mala racha emocionalmente porque "Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable'", pero que con él fue "la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", ha añadido.