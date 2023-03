Rosalía corta el aliento con su vestido underboob para hacer historia en los Billboard Music In Women

Rosalía ha dedicado su reconocimiento a "todas las mujeres que van a ser productoras porque no soy la primera y definitivamente no voy a ser la última", ya que se ha convertido en la primera mujer en recibir tal distinción. "Cuando empecé en la música, no tenía ni idea de lo que era producir. Con el tiempo que aprendí y ahora no puedo imaginar otra forma de hacer mi música que no sea producir. El trabajo de un productor es un trabajo en la sombra, no es muy divertido… son 15 horas al día trabajando en un sonido. Viene del amor y la obsesión y es por eso que te quedas en esa pequeña habitación sin ventanas mientras todos los demás viven la vida y hacen cosas normales", contó en su discurso.