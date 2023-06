Rosalía revela detalles de su boda con Rauw Alejandro: sueña con un vestido de novia de esta firma

Lo que sí ha confesado es que le encantaría llevar un vestido de novia de Vivienne Westwood, la diseñadora británica madre de la moda punk que falleció el pasado mes de diciembre y cuyos diseños podría lucir para dar el 'sí quiero'. "Tengo por ahí varios vestidos guardados", ha asegurado antes de relatar cómo fue la romántica pedida de su chico en Nochevieja: "Me lo pidió de una manera muy bonita, en la casa de sus abuelos, que está en la montaña y se veía todo Puerto Rico. Habían sido las campanadas, justo habíamos subido para la terraza y yo no me lo esperaba. Veo que él medio se me arrodilla, sacaba algo [del bolsillo] y no podía sacar la caja porque la tenía trabada, y me sacó el anillo y me pidió que me casara con él". ¿Su reacción? "Yo me puse a llorar, claro", ha explicado, demostrando que siente "mucha ilusión" con este camino que la llevará hasta el altar próximamente. ¡Enhorabuena!