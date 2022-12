Muere Vivienne Westwood, la madre de la moda punk

Ni Vivienne ni el que sería más tarde mánager de Sex Pistols querían abrir una tienda al uso, de esas que se fundan "con la mentalidad de 'compra y lárgate'" habituales de los años 70, como comenta Jones en sus memorias, sino que se convirtió en un punto de encuentro para músicos y amantes de lo transgresor. Allí se podían encontrar todo tipo de reliquias y prendas a las que no faltaba excentricidad: goma, charol, látex, rejilla, lurex, cuero; no había tejidos y texturas que no tuvieran cabida en aquella 'boutique', que rápidamente mutó su nombre a 'Too Fast Too Young To Die' y terminó por llamarse 'SEX'.