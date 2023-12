Salen a la luz nuevas fotografías de Rosalía con Jeremy Allen que nunca imaginaste ver

Lo que más ha llamado la atención tanto de estas fotos como de las que se publicaron hace unas semanas el hecho de que a los dos se les vea con un cigarro en la mano. Él no ha negado nunca que fuma y cuentan fuentes cercanas que lo hace más desde que dejó el alcohol, pero lo que ha sorprendido es que Rosalía lo haga, teniendo en cuenta que a su paso por El hormiguero asegurara que no lo hacía puesto que "esta voz de colibrí no aguantaría".