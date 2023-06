Rosalía revoluciona Madrid con su look college

Con el fin de dar a conocer este tema que cuenta con estrofas como "Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidao, no sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagine se dé. Ya de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se me olvide", Rosalía ha visitado el programa Anda Ya! de Los40 y a la entrada al estudio se ha dado un auténtico baño de multitudes, ya que han sido muchos los curiosos que se han agolpado a las puertas del edificio.