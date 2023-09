Rosalía vuelve a ponerse su anillo de compromiso

Eso sí, en los retratos oficiales del ‘photocall’ del desfile, no apreciamos este detalle, por lo que entendemos que la catalana prefirió quitárselo para posar ante las cámaras. Tenemos que decir que, teniendo en cuenta el tamaño del diamante, no nos extraña que no haya querido desprenderse de él, ni dejarlo olvidado en el fondo de un cajón. La intérprete de ‘Despechá’ ha preferido darle un uso completamente diferente y transformarlo, en cierta medida, en una nueva joya, ya que, al no llevarlo en el dedo, consigue desprenderlo de todo ápice de simbolismo romántico.