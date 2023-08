La 'pullita' de la hermana de Rauw Alejandro a Rosalía

No está siendo un verano fácil no para Rosalía ni Rauw Alejandro, tras su ruptura el pasado mes de julio. Pero la vida sigue y, por eso, el puertorriqueño ya ha dado el pistoletazo de salida a su gira europea con 'Saturno World Tour', y donde el pasado fin de semana Valencia fue su primera parada. Eso sí, su amor hacia España ha hecho que el cantante tenga programadas ocho fechas, siendo así el país que más veces le verá actuar de toda Europa. Y como no podía ser menos, el puertorriqueño quiso hacer una referencia directa a su ex, Rosalía, de la que, al parecer, sigue sin recuperarse de su abrupta separación.