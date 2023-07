Rosalía rompe su silencio: “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”

"Wow los mas que saben. Exactamente terminamos hace 2 meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente", ha respondido Rauw Alejandro a un hilo de una fan de la pareja en la tarde del jueves en el que ha terminado diciendo que podía engañar no era algo que fuera con él. "Yo seré muchas cosas pero mentiroso e infiel no es una de esas. Ya felices?? Pueden dejarnos en paz??".