Rauw Alejandro elimina todo su Instagram después de la ruptura con Rosalía

El cantante parece estar especialmente afectado, o al menos así lo ha demostrado las últimas semanas en las que, entre otras cosas, ha lanzado una nueva canción en la que confiesa sus sentimientos hacia Rosalía, llamada 'Hayami Hana'. "Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar", canta Rauw. El artista también atribuye los motivos de su ruptura a la fama y sus trabajos: "Todo se vuelve más difícil con el tiempo, pero no to’ las personas están preparada pa’ esto. Y no te culpo, la vida que llevamos no pa’ todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, mas fácil juntos. Trabajamos sin parar, pero hasta qué punto…".