Rauw Alejandro se hace un Shakira y lanza su canción para Rosalía con la despedida más dura

Hace un mes, el artista lanzaba al mercado su canción 'Hoy aquí', cuya letra se interpreta como un claro mensaje a Rosalía. "De ti, mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimos. Ojalá estuvieras hoy aquí para continuar lo que no pudimos. Baby, ya no miro el reloj, aunque ya son más de las doce. Ya no me funciona el alcohol y en mi mente sigue tu nombre. Mami, yo me acuerdo de ti cada vez que en la disco solo me toca bailar cuando no estás aquí". En la despedida de la canción se escucha: "Mami vuelve a mí". Unas palabras que cobran todo el sentido tras la noticia de la separación de la pareja. Y es ahora cuando el puertorriqueño vuelve a la carga con otra canción en la que explica los motivos de su separación y relata su historia de amor con Rosalía. Para ello, el cantante ha optado por coger la misma vía que Shakira al dedicar una canción a su ex, aunque mucho más romántica que las que nos tiene acostumbradas la de Barranquilla.